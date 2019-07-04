باشاآغا: حكومة الوفاق تدرس إقفال مراكز الايواء وإخلاء سبيل المهاجرين في طرابلس

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو.

باشاآغا أكد وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق على أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين ، قائلاً :” إن إستهداف مراكز الإيواء بطائرات F 16 وأن توفير غطاء جوي لحماية المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق الوطني “.

وأشار عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة إلى أن حكومة الوفاق تدرس إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

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