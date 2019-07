رئيس لجنة الإدارة بـ«الخليج العربي» يزور موقع قنفودة

قام محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، صباح الخميس، برفقة عبد المطلب صالح آدم، عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والاتصالات والتصنيع وموقع قنفودة، بزيارة ميدانية إلى موقع قنفودة، حيث قاموا بجولة بمنشآت الموقع بحضور إدريس الرفادي، مدير موقع قنفودة، ومستخدمي الموقع، تم خلالها تفقد الموقع والإصلاحات التي تمت للأماكن المتضررة، وقد تخلل هذه الزيارة حضور رئيس لجنة الإدارة، وعضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والاتصالات والتصنيع وموقع قنفودة لحفل تكريم مستخدمي الموقع المتقاعدين هذا العام، والذي يقيمه مسؤولو ومستخدمو الموقع، تقديراً لزملائهم وجهودهم المبذولة خلال فترة عملهم بالشركة.

