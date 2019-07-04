الغرياني “ينتقد ويهاجم ويترحّم”

أطلق المفتي المعزول الصادق الغرياني، “سهام النقد” مجددا شرقا وغربا، محرضا بالوقت ذاته ضد الجيش الوطني مثل كل مرة يظهر فيها إعلاميا.

وكان لافتا في تصريحات الغرياني، الأربعاء، تأسفه على مقتل عدد كبير من قوات حكومة الوفاق الأسبوع الجاري وخاصة من الذين جاءوا من مدينة مصراتة.

وبشأن استهداف مقر إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء، أورد الغرياني تفسيرا غريبا قال فيه إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قصف المقر لتأليب المجتمع الدولي ليتدخل بقرار في صالحه.

وانتقد الغرياني حكومة الوفاق وقصورها السياسي والعسكري، وذكر أن الحقائب السيادية المتعلقة بإدارة الحرب شبه معطلة كوزارة الدفاع والخارجية ورئاسة الأركان وغيرها.

وذهب الغرياني في انتقاداته لأبعد من ذلك عندما قال إن مدير المطبخ الذي يوفر الوجبات للمقاتلين أخبره أن عليهم 400 ألف دينار مديونية، متسائلا عن الميزانيات التي رصدتها الحكومة لدعم الجبهات.

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