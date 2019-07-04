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الغرياني “ينتقد ويهاجم ويترحّم”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق المفتي المعزول الصادق الغرياني، “سهام النقد” مجددا شرقا وغربا، محرضا بالوقت ذاته ضد الجيش الوطني مثل كل مرة يظهر فيها إعلاميا.

وكان لافتا في تصريحات الغرياني، الأربعاء، تأسفه على مقتل عدد كبير من قوات حكومة الوفاق الأسبوع الجاري وخاصة من الذين جاءوا من مدينة مصراتة.

وبشأن استهداف مقر إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء، أورد الغرياني تفسيرا غريبا قال فيه إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قصف المقر لتأليب المجتمع الدولي ليتدخل بقرار في صالحه.

وانتقد الغرياني حكومة الوفاق وقصورها السياسي والعسكري، وذكر أن الحقائب السيادية المتعلقة بإدارة الحرب شبه معطلة كوزارة الدفاع والخارجية ورئاسة الأركان وغيرها.

وذهب الغرياني في انتقاداته لأبعد من ذلك عندما قال إن مدير المطبخ الذي يوفر الوجبات للمقاتلين أخبره أن عليهم 400 ألف دينار مديونية، متسائلا عن الميزانيات التي رصدتها الحكومة لدعم الجبهات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • شيخ المتنطعين بلغ من العمر ارزله لكى لا يعلم من بعد علم شيئا وواضح جهله فى كل شئ فهو يستقى علمه من خزعبلات سيد قطب لهذا تجده فظ غليظ القلب مثل اليهود المتشددين قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة .كتب الله على هذا الفاجر سوء الخاتمة يعيش على ارض نجسة تبيح الدعارة وارتضى ان يكون ديوث يدافع عن الفاحشة وواضح انهم وضعوا جرذ صغير بدلا من مخه لهذا يرى الاشياء بالمقلوب فيتطاول على الجيش الوطنى الذى يدافع عن كرامة ليبيا ورضى لنفسه ان يعيش تحت اقدام اردوغان ليكون خائنا لوطنه خسيسا يدافع عن الاحتلال التركى ويكفيه من الحقارة انه سيموت ويدفن بعيدا عن ارض ليبيا الطاهرة التى يدافع عنها خليفة عمر المختار المجاهد المشير خليفة حفتر رغم انف كلاب اردوغان المسعورة التى تعمل لصالح الكلب الكبير نتنياهو

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    • لا فض فوك يا رجل…
      باذن الله النصر لليبيا و شعبها و جيشها الوطنى بفيادة المشير البطل خليفة حفتر

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  • الصادق الغرياني من أعظم أسباب ضياع ليبيا ، مسؤول عن مجزرة غرغور ، مسؤول عن رفض البرلمان والإفتاء بالخروج عليه ، المدافع عن التنظيمات الإرهابية ، يرى ما يقوم به تنظيم أنصار الشريعة والقاعدة جهادا ومن حقهم ، والآن لازال إلى الهاوية يكفيك يا غرياني فقد بلغت دركات سحيقة في الضلال

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق . هذا الشيخ الطاعن فى السن والمصاب بالزهايمر هو ابولهب العصر الحديث وجماعته الارهابية حمالة الحطب تشعل الفتن فى بلاد المسلمين فنرى باعيننا تحالف ضرار مكون من تركيا وقطر لتفريق المسلمين والاضرار بهم لصالح اسرائيل التى تسعى للاستفادة من دور هؤلاء الاغبياء لصالح اسرائيل التى تعلم انه لو اتحد المسلمون تزول اسرائيل ولو تفرقوا ستتمكن من هدم المسجد الاقصى وبناء هيكلهم المزعوم لظهور المسيخ المخلص بالنسبة لهم والدجال بالنسبة لنا وسيجد هذا الدجال ضالته فى هذا الضال وتلاميذه ليرافقوه فى عمله الشرير فجنته نار وناره جنة مثل العقل المقلوب لهذا الشيخ الضال

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