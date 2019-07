كندا تطالب أطراف النزاع في ليبيا بالتقيد بالقانون الدولي

المتوسط

طالبت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أطراف النزاع المسلح في ليبيا، إلى التقيد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية للمحتاجين دون عوائق.

وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار، والعمل على تحقيق المصالحة السياسية في ليبيا، في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

ودانت الحكومة الكندية، الغارة الجوية التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في تاجوراء بليبيا، والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا، وإصابة العشرات، معربة عن تعازيها لعائلات القتلى والمصابين.

