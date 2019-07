المتوسط

استقبل سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الخميس، رئيس بلدية أوباري أحمد ماتكو.

وأوضحت سفارة إيطاليا عبر صفحتها على تويتر، أن اللقاء كان يهدف لتوصيل الأدوية والمعدات الطبية للبلدية ضمن برنامج جسر التضامن الإيطالي.

وأضافت السفارة أن الجانبان اتفقوا على توسيع التعاون من أجل التنمية الريفية في الجنوب.

The post سفير إيطاليا يتفق مع بلدية أوباري على توسيع التعاون لتنمية الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية