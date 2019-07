المتوسط

أعلنت الممثل الرسمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا إلى أن هناك أكثر من 30 إمرأة من بينهم حوامل وأطفال يحتاجون إلى الدعم العاجل.

وأضافت في تغريدة نشرها الصندوق عبر صفحته على تويتر “استهداف المدنيين الأبرياء في مركز احتجاز المهاجرين تاجوراء أدى إلى حالات قتل و إصابات.

ولفت إلى أن المدنيين ليسوا هدفاً، وأنه يجب حماية المهاجرين وضمان كرامتهم”

