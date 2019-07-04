بعد “نقض العهد” مع القوات المسلحة.. مسؤول أمني بداخلية الوفاق يؤكد غياب الأمن في غريان

غريان-العنوان

تشهد مدينة غريان الخاضعة الآن لسلطات المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق فراغًا أمنيًا كبيرًا عقب عملية “نقض العهد” التي تعرضت لها القوات المسلحة، ومهاجمة المقرات الأمنية، وتصفية عدد من رجال الأمن.

وفي ظل الوضع الجديد للمدينة بعد سيطرة المليشيات، أكد، مدير مديرية أمن مدينة غريان، العميد عمر الخذراوي، المكلف من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وجود غياب تام للشرطة والأجهزة الأمنية داخل المدينة.

الخذراوي، في تسجيل مصور رصدته صحيفة العنوان وجرى تسجيله أثناء استلامه لمهام مديرية الأمن، قال: “أنا الآن مررت بوسط المدينة ولم أجد أي شرطي إلا بعض من رجال الشرطة العسكرية”.

وتساءل الخذرواي، “ما الذي يمنع رجال الشرطة من تأدية عملهم. أين جهاز البحث الجنائي. النجدة والدعم المركزي؟”.

واعترف الخذرواي، بعدم وجود إمكانيات للأجهزة الأمنية الرسمية.

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