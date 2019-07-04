الهيأة العامة للكهرباء تستلم شحنة من أعمدة الخشب

بنغازي-العنوان

استلمت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية من ميناء بنغازي البحري.

وقال مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية، عادل سويسي، إن الهيأة استلمت أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية موردة من قبلها من ميناء بنغازي البحري.

وأوضح، أن هذه الشحنة تأتي من ضمن العقد المبرم مع شركة الحمراء، إحدى شركات المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، والبالغ قيمته 64 مليون دينار.

وأضاف سويسي، أن بقية الشحنات المتضمنة كوابل وأعمدة وأبراج إنارة مزودة بالكشافات، ستتوالى إلى الهيأة كل أسبوعين.

وأكد سويسي، أن المناطق المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب سيكون لها النصيب الأكبر للاستفادة من هذه التوريدات.

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