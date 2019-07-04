دعوة مشتركة لـ”تحقيق فوري” بقصف مركز الإيواء

أدان فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأشد العبارات، القصف الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، فجر الأربعاء، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم.

وقال الفريق في بيان الخميس، إن القصف المأساوي للمركز يعد تذكيرا بالتكلفة الإنسانية للنزاع في ليبيا فضلاً عن الوضع السيئ والهش للمدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، المحاصرون في دوامة النزاع الذي اجتاح طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأضاف البيان أن الهجمات ضد المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، غير مقبولة على الإطلاق، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية جميع المدنيين في البلاد.

وأشار فريق العمل إلى أنه عمل على إجلاء 45 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصل، وإجلاء ما يقرب 4 آلاف شخص بحاجة إلى حماية دولية، إلا هناك العديد من الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر ويجب نقلهم أو إجلاؤهم إلى أماكن آمنة.

ودعا البيان إلى إنهاء النظام الحالي للاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين وإدارة اللجوء والهجرة في امتثال تام لقانون حقوق الإنسان والأدوات الإقليمية الخاصة باللاجئين التي تعد ليبيا طرفاً فيه.

يشار إلى أن القصف الجوي الذي استهدف المركز خلّف أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 130 جريحا.

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