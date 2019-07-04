بليبيا والعراق وسوريا لم يختلف في همجيته .. “داعش” ينتهج سياسية المقابر الجماعية للتخلص من معارضيه ومؤيديه

أخبار ليبيا 24 – خاص

المقابر الجماعية لتنظيم “داعش” الإرهابي تم تحديد مواقعها عن طريق تحقيقات ميدانية ودراسة صور ومقابلات مع ناجين ليست إلا جزء قليلا من الآثار التي تركتها خلفه آلة القمع التابعة له، التي ضنت من خلالها إرهاب الناس ليستسلموا له فكانت النتيجة عكسية وزاد الإصرار على اقتلاع هذا التنظيم .

وكلما تقلصت مناطق سيطرت التنظيم عثر عن مقابر جديدة مع توسع رقعة المساحات المحررة من تحت سيطرة الإرهابيين في بعض الدول التي أعلن فيها التنظيم تواجده .

ففي سوريا أفادت معلومات وجود عن سبعة عشر مقبرة جماعية بما في ذلك مقبرة في “دير الزور” تحتوي على جثث المئات من أبناء عشيرة واحدة.

ذكريات الناجين

وأيضًا المقابر الأخرى التي كشف عنها في العراق، وأوضحت تقارير صحفية أن ست عشر منها تقع في مناطق خطيرة للغاية ولذلك لم يستطع المسؤولون العراقيون تقدير عدد الضحايا الذين دفنوا فيها وفي ما يخص المقابر الأخرى فاعتمدت التقييمات الخاصة بعدد الجثث فيها على ذكريات الناجين والفيديوهات الدعائية لـ”داعش” وعلى صور نشرها “داعش” لترهب الناس او صور التقطت عبر الأقمار الصناعية.

وكذلك” جبل سنجار في شمال العراق الذي استولى عليه ” التنظيم في أغسطس عام 2014 في محاولته لإبادة الأقلية الإيزيدية القاطنة في ذلك الجبل الذي مازال مليئا بالمقابر الجماعية يقع العديد منها في مناطق لم يتم تأمينها حتى الآن، لكن نطاق جرائم “داعش” في العراق يمتد بعيدًا عن حدود المناطق التي يسكنها الأيزيديون .

وأيضًا، أشارات تقارير وصفت ما يعرف بمجزرة “سجن بادوش” في يونيو عام 2014 عندما قتل التنظيم 600 من المحتجزين في السجن على الأقل.

وأكدت ذلك صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر بوضوح الموقع الذي مازال يحمل آثار المجزرة وعملية دفن الجثث بشكل همجي .

أن ما تم توثيقة حتى شهر مارس 2015 اثنان وسبعون مقبرة التي تحتوي أصغر مقبرة فيها على 3 جثث فقط فيما يعتقد أن هناك آلاف الجثث في أكبر تلك المقابر.

مجازر داعش

وتوجد مقابر جماعية في جميع المناطق تقريبا التي يتم تحريرها من أيدي التنظيم ومنها على سبيل المثال المقبرة التي اكتشفت داخل ملعب لكرة القدم بالرمادي بحي الملعب ومن غير الصعب الكشف عن معظم تلك المقابر علما بأن الجثث في معظم الأحيان مغطاة بطبقة رقيقة من التربة .

وأيضًا جريمة مذابح “داعش” الجماعية التي وصفت بالمجزرة والتي حدثت “بمعسكر سبايكر” بضواحي تكريت يوم 12 يونيو 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من ألف عسكري عراقي .

ومازال الغموض يكتنف الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش” في سوريا، وحتى في المناطق التي تم تحريرها، ويقول نشطاء أنه من المستحيل الشروع في استخراج الجثث وتحديد هويات الضحايا إلا بعد انتهاء القتال والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي بشكل كامل .

وتقع أكبر المقابر الجماعية في ريف دير الزور حيث تم العثور على جثث 400 فرد من عشيرة “شويتات” في مقبرة واحدة فيما يبلغ عدد القتلى من أفراد العشيرة حسب التقييمات قرابة ألف شخص.

لهذا التنظيم عقيدة واحدة مهما بعدت المسافات على المناطق التي يسيطر عليها حاول التنظيم الانتشار في ليبيا متخذا من مدينة بنغازي ودرنة بعد أن بايعه المنتمين لأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات الإرهابية ليحصل على الدعم المالي بمساندة تركيا وقطر التي لعبت دور في نقل مقاتلي “داعش” من سوريا والعرق إلى ليبيا عبر مطارات تركيا إلى مطار مصراتة، ومطار معيتيقة، ومنه يتم نقل مقاتلي التنظيم إلى بنغازي ودرنة قبل أن يعلن الجيش الليبي القضاء عليه بكل اذرعه في المدينتين مواقع له لكن رفض الشارع لأفكار وأفعال التنظيم جعل منه ينتهج الاسلوب الاشرس في القتال والتنكيل بمن يرفض تنفيذ أفكاره الشريرة .

وبعد معارك طاحنة مع التنظيمات الإرهابية، أعلن الجيش الوطني في ليبيا انتهاء المعارك بشكل نهائي في المحور الغربي لمدينة بنغازي لكنه حذر أهالي المناطق المحررة من وجود ألغام ودعاهم إلى عدم التوجه إلى منازلهم إلا بعد إعلان الجيش تأمين المنطقة .

بنغازي

وأعلن إن الجيش الليبي أنه تمكن من أسر ستة أجانب كانوا في صفوف مقاتلي “داعش “المتحصنين في منطقة العمارات 12 بغرب بنغازي، مؤكدًا العثور على عملات أجنبية داخل الحي كما أعلن الجيش عن وجود عدة مقابر جماعية في منطقة العمارات .

وتم انتشال الجثث عن طريق الهلال الأحمر الليبي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي وقت سابق قبل إعلان الجيش القضاء على التنظيمات الإرهابية، وأكد المكتب الإعلامي للقوات الخاصة العثور على مقبرة جماعية تضم عددًا من جثث مقاتلي التنظيمات الإرهابية في العمارات 12 غرب بنغازي.

وكذلك في منطقة الصابري وسوق الحوت يكاد لا يمر يوم حتى يتم اكشاف مقبرة جماعية تحتوي على أعداد مختلفة من جثث أفراد التنظيمات الإرهابية التي يتم دفنها بشكل عشوائي وتكون مغطاه بطبقة رقيقة من التراب .

كما عثرت القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” على عدة مقابر جماعية منها مقرة تضم نحو 11 جثة في حي بوصنيب غربي بنغازي بإحدى المزارع التي كان يتمركز في داخلها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى مقابر جماعية في منطقة القوارشة .

درنة

وبعد إعلان الجيش الوطني تحرير مدينة درنة من قبضة التنظيمات الإرهابية عثر على عدة مقابر جماعية منها في غابة بومسافر ووسط المدينة .

ان التنظيم لا يهتم حتى بمن ينظم إليه، ويعتبرهم اداة لنيل مكاسبه المؤقتة والتي يعرف أن مسالة القضاء عليه هي مسالة وقت فقط لأنه لا يحضي بقاعدة شعبية من السكان في كل المناطق التي حاول السيطرة عليها سواء كان في العراق والشام أو في ليبيا ولا يعرف معني الوفاء حتى في دفن جثث من غرر بهم لينسبوا إليه .

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