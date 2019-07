المتوسط:

استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز عقب وصولها إلى بنغازي اليوم على رأس وفد من البعثة، عدد من الناشطين السياسيين بالمدينة.

واستمعت ويليامز لروئ حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين. وأكدت أن البعثة تبذل جهود حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

The post ويليامز: البعثة تبذل جهود حثيثة لإحياء العملية السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية