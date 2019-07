قال جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة إن الدعم الأميركي للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر “ليس أمرا مفاجئا. إنه مؤشر إلى تغيير في السياسة الأميركية حيال ليبيا”.

وأضاف دورسي، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة “لم تسحب (…) اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، لكنها تواصلت مع حفتر على أعلى المستويات بحكم الأمر الواقع”.

وأكمل دورسي ، أن ” الولايات المتحدة تتعامل مع حفتر على أنّه “يتصدى للاسلاميين والمتطرفين “.

The post باحث يكشف أسباب دعم أمريكا للجيش في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية