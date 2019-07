أكد اندرياس كريغ الباحث في “كينغز كولدج” في لندن، أن “حملة الضغوط المكثّفة من قبل القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال الشهرين الماضيين أثمرت عن اقناع البيت الأبيض بأن جيشه قد يصبح شريكا يمكن التعامل معه”.

وأضاف كولدج، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن “فكرة أنّ حفتر قادر على تحقيق انتصار حاسم في ليبيا لاقت صدى مرحّبا في أوساط مستشار الأمن القومي جون بولتون”.

