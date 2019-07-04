ليبيا: من قتل المهاجرين؟

قبل يومين، تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا إلى قصف قتل منهم العشرات. المعلومات الأولية التي استقتها الأمم المتحدة تشير إلى إطلاق نار من حراس المركز ضد المهاجرين لمنعهم من الفرار. الحادثة صدمت الرأي العام ووصلت إلى مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة عرقلت صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية. لماذا؟ يناقش هذا الموضوع من تونس غازي معلى، خبير في الشأن الليبي.

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