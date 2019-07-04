ليبيا: من قتل المهاجرين؟

قبل يومين، تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا إلى قصف قتل منهم العشرات. المعلومات الأولية التي استقتها الأمم المتحدة تشير إلى إطلاق نار من حراس المركز ضد المهاجرين لمنعهم من الفرار. الحادثة صدمت الرأي العام ووصلت إلى مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة عرقلت صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية. لماذا؟ يناقش هذا الموضوع من تونس غازي معلى، خبير في الشأن الليبي.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
روسيا: الناتو هو من قام بتدمير ليبيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
المواقع الأثريّة اللّيبيّة في خطر وعناصر الجمارك تتدخّل
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
فيديو.. اللحظات الاولى لإسقاط طائرة تابعة للكلية الجوية #مصراتة نوع L 39 في منط…
تم النشر منذُ 35 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل .. القوات المسلحة تؤكد إسقاط طائرة حربية تابعة لمليشيات والوفاق ومقتل قائدها
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك