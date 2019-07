المنفور: هكذا تساهم “داخلية إيطاليا” في استغلال المهاجرين في معركة طرابلس

أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش، اللواء محمد المنفور، أن “وزارة الداخلية الإيطالية، تعيد المهاجرين عبر عصابات تهريب البشر إلى ليبيا مجددا كي تستخدمهم المليشيات”.

وطالب المنفور، حكومة الوفاق بنقل المهاجرين، إلى مناطق آمنة بعيدا عن الاشتباكات، مؤكدا أن الميليشيات لديها طائرات تركية، تسير بأطقم تركية أيضا، وهناك ضباط يتدروبون في أنقرة، لتسيير الطائرات”.

وأوضح المنفور، أن الطيارين التابعين لحكومة الوفاق لديهم نقاط ضعف في تصويب أهدافها بدقة، وغالبا ماتصيب المدنيين.

