اهتمام مشترك بالحرب الأهلية في ليبيا برز خلال اللقاء في مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) الذي جمع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان لقصر الرئاسة الإيطالية إن “المخاوف تعود في المقام الأول أيضا، إلى عودة ظهور الإرهاب، الذي تم هزمه في سورياً أصلاً”.

وأضاف البيان أنه “من الجانب الإيطالي، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، سواء بالنسبة لبلدنا أو لأوروبا بشكل عام”، فضلا عن “الحاجة إلى تجاوز الجمود الحالي، وبالتالي إعادة إطلاق عمل المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامه”.

أما من الجانب الروسي، فقد “تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق حل سياسي، بسبب تباين مواقف البلدان المجاورة”، وذلك “على الرغم من أن بوتين أكد بالطبع على التهديد الذي تشكله الأزمة الليبية من حيث خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”، وفق بيان (كويرينالي).

The post رئيسا إيطاليا وروسيا: قلق بشأن أحداث ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية