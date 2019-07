سالفيني: جريمة مركز المهاجرين بتاجوراء ضمن أولويات إيطاليا أمام المجتمع الدولي

المتوسط:

التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتق، اليوم الخميس.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والقتال في طرابلس، بالإضافة قضية الهجرة غير الشرعية وأزمة مركز المهاجرين بتاجوراء، التي اعتبرها الوزير الإيطالي جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدول.

وأكد سالفيني، أن أزمة مركز المهاجرين بتاجوراء وضعها ضمن أولويات الحكومة الإيطالية أمام الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

