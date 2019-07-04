بالصور.. إسقاط طائرة حربية للوفاق ومقتل قائدها قرب ترهونة

أسقطت الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق فوق منطقة وشتاتة الرابطة بين مدينتي ترهونة وبني وليد، ما أدى إلى مقتل قائدها بعد سقوطها في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وكانت الطائرة وهي من نوع طائرة من نوع L 39 قد أسقطت أثناء محاولة قائدها توجيه ضربة على مدينة ترهونة.

وأظهرت صور أولية تحصلت عليها العنوان آثار تحطم الطائرة ومقتل قائدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق أثناء استهدافها لعدة أهداف في ترهونة وغريان ومناطق أخرى.

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