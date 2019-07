المتوسط:

أكد اللواء المبروك الغزوي معاون مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، أنه تم إسقاط طائرة أقلعت من قاعدة مصراتة لجوية خلال محاولتها الإغارة على مواقع في منطقة وشتاتة جنوب مدينة ترهونة.

وأوضح الغزوي، في تصريحات صحفية له ، انه ” تم مقتل قائد الطائرة هي من طراز L39 ولم نتمكن بعد من تحديد هويته وما إذا كان مرتزق أو ليبي الجنسية “.

