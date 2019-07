روسيا: الناتو هو من قام بتدمير ليبيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإيطاليا ستنسقان جهودهما لحل الوضع في ليبيا، فالبلدان موحدان بالرأي حيال أنه يجب على القوى العسكرية والسياسية الليبية، أن تتوصل إلى نظام وقف إطلاق النار وبدء حوار.

قال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي “اتفقنا على مواصلة التنسيق بشأن تسوية في ليبيا حيث، للأسف، يتدهور الوضع ويزداد النشاط الإرهابي وعدد الضحايا يتزايد”.

وأكد الرئيس الروسي “ووفقا للرأي المتبادل، من المهم أن تتوصل القوى السياسية العسكرية الليبية إلى نظام وقف إطلاق نار، وفتح قناة حوار، واتخاذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف نهائي هو التغلب على انقسام البلاد وتشكيل مؤسسات حكومية فعالة موحدة”.

وأضاف حول إمكانية مشاركة روسيا في التسوية الليبية قائلا “لا أعتقد أنه يجب على روسيا تقديم مساهمة أساسية في التسوية”؛ وأضاف بوتين أن روسيا، في نفس الوقت، لن تتجنب المشاركة في عملية التسوية، قائلا “نحن لا نتجنب (المشاركة في التسوية)، ولكننا لا نرغب في الغوص فيها”.

وحول دور الناتو قال بوتين “السؤال حول ما يجب أن تفعله روسيا، ما الذي ستفعله، وما الذي لن تفعله — هذا سؤال مهم، ولكن بشكل عام، سيكون من الجيد أن نتذكر كيف بدأ كل شيء، من دمر دولة ليبيا، بقدر ما أستطيع أن أتذكر، كان هذا قرار الناتو والطائرات الأوروبية قصفت ليبيا، النتائج واضحة — لقد تم تدمير دولة ليبيا”.

