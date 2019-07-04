الجفرة تحمل حكومة الوفاق المسؤولية التامة عن مجزرة مستشفى غريان

الجفرة-العنوان

ندد المجلس البلدي ومجلس الشورى والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية الجفرة بأشد العبارات ارتكاب المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق لعلمية قتل جرحى القوات المسلحة داخل مستشفى غريان.

ووصف بيان مشترك العملية بـ “الجريمة البعشة” المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، محملين حكومة الوفاق المسؤولية التامة على ما حصل من قتل وتنكيل للجرحى.

كما استنكر البيان التدخل الخارجي في الشأن الليبي من بعض الدول خاصة تركيا محذرينها بعدم تدخلها وترك الليبيين لوحدهم لحل أزمتهم.

وطالب البيان بالحفاظ على سلامة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، مجددًا دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية.

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