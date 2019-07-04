الأمم المتحدة للسكان تدعو لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم

دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا إلى حماية المهاجرين وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا برونجير بويل إن استهداف المدنيين الأبرياء في مركز احتجاز المهاجرين بتاجوراء أدى إلى حالات قتل وإصابات مضيفة أكثر من 30 امرأة بينهم حوامل وأطفال يحتاجون إلى الدعم العاجل.

وأردفت بويل بحسب تغريدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان عبر موقع “تويتر” أن المدنيين ليسوا هدفاً كما يجب حماية المهاجرين وضمان كرامتهم. وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

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