الحكومة النيجيرية تعلن مقتل 9 من مواطنيها في الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

أعلنت الحكومة النيجيرية الخميس أن تسعة من رعاياها قتلوا في القصف على مركز لاحتجاز مهاجرين في ليبيا أوقع أكثر من 44 قتيلا و130 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية إن التحقيقات الأولية للبعثة الدبلوماسية التي توجهت إلى تاجوراء “أكدت أن تسعة نيجيريين قتلوا”.

وأوضح انه ينتظر “قائمة من المركز لمعرفة ما إذا هناك رعايا آخرين من نيجيريا أصيبوا في الانفجار”.

ووصف الرئيس النيجيري محمد بخاري الأربعاء القصف ب”غير الانساني” مطالبا ب”تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات في هذا الهجوم الفظيع أمام القضاء”.

