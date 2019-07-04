طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارات مدنية بالقرب من محطة وقود السايح

طرابلس 04 يوليو 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن مليشيات حكومة الوفاق وعلى رأسها مسلحين من مدينة مصراتة استهدفت عددًا من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح “شيل السايح” يوم أمس الاربعاء مخلفة عددًا من القتلى والجرحى.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن استهداف المدنيين جرى باستخدام طائرات تركية وقطرية، معتبرة أن الاستهداف يعد انتهاك صارخ لحقوقهم واستمرار لمسلسل الانتهاكات.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورًا يظهر تعرض عددا من السيارات للاحتراق والتدمير جراء القصف.

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية منذ الرابع من أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في طرابلس وضواحيها ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 739 شخص، وجرح 4407 شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية. (وال – طرابلس) ع ع

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