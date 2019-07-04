اللواء رحيل: المجموعات المسلحة تستخدم المدنيين كدروع

قال آمر اللواء 106 مجحفل التابع للجيش الوطني اللواء سالم رحيل، إن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تستخدم طائرات تركية مسيرة تحمل قنابل لاستهداف تمركزات قوات الشرطة في المدن الداعمة للجيش بمدن المنطقة الغربية.

واتهم اللواء رحيل في تصريحات لصحيفة الاتحاد المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لعرقلة دخول الجيش لمدينة غريان، مشيداً بجنود الجيش والشرطة في الدفاع عن المدينة حتى آخر طلقة.

وأشار اللواء رحيل إلى قيام “الميليشيات الإرهابية والإجرامية” بالتخفي وسط المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، حسب وصفه.

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