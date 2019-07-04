الاتحاد الأوروبي: خفر السواحل الليبي المعني بإنقاذ المهاجرين في مياهه الإقليمية

قالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

ونقلت وكالة آكي عن كوسيانيتش قولها إن الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، فـ”هدفنا وأولويتنا هو انقاذ حياة الناس، ولكننا لا نملك حق الدخول الى المياه الإقليمية الليبية مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل وتدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا من أجل مساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل، خاصة لجهة احترام حقوق الانسان.

وشددت كوسيانيتش خلال حديثها عن تداعيات الهجوم الجوي على مركز لاحتجاز المهاجرين قرب العاصمة طرابلس على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الأطراف الإقليمية والأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سلمي للصراع الليبي لكنها امتنعت عن التعبير عن الموقف الأوروبي حول إمكانية إعادة مهاجرين إلى ليبيا، التي تشهد صراعاً عسكرياً عنيفاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

