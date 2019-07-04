الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة: هذا موقفنا من الهجمات ضد المدنيين

دان الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة قصف مركز احتجاز للمهاجرين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وقال الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في بيان مشترك “إن القصف مأساوي لمركز احتجاز تاجوراء الذي قتل اكثر من اربعين مهاجر واللاجئين هو تذكير بالتكلفة البشرية للصراع في ليبيا وكذلك الحالة المتردية والضعيفة للمدنيين بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في دوامة الصراع الذي اجتاحت طرابلس والمناطق المحيطة بها”.

وأضاف البيان أن “الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين أمر غير مقبول تماما” مؤكدا دعم احترام القانون الانساني الدولي وحماية جميع المدنيين في ليبيا.

وأضاف البيان أنه منذ بداية الصراع قامت فرقة العمل التي تضم الاتحادين الافريقي والاوروبي بتكثيف عملها بشأن حماية اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا مردفا أنه من خلال عمل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على ارض الواقع جرى إجلاء لاجئين ومهاجرين من مراكز الاحتجاز بالقرب من خط المواجهة في طرابلس.

وأردف البيان أن على الرغم من جهود فرقة العمل التي تسمح بعودة اكثر من 45,000 مهاجر إلى بلدانهم الاصلية وإخلاء ما يقرب من 4,000 شخص بحاجة إلى الحماية الدولية فإن الكثير منهم في خطر وينبغي نقلهم إلى أماكن آمنة بسرعة لتلقي المساعدة.

وجددت فرقة العمل عبر بيانها مطالباتها جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع الدولي لمضاعفة مساعدتهم المستمرة على الاستجابة الإنسانية وحماية المهاجرين واللاجئين المحاصرين في ليبيا فضلا عن مضاعفة الجهود الرامية إلى حث جميع الأطراف على وقف الاعمال القتالية فورا والعودة الى طاولة المفاوضات. ودعت فرقة العمل لإنهاء النظام الحالي للاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين وإدارة اللجوء والهجرة امتثالا لقانون حقوق الانسان.

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