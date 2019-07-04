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ترامب لـ”السيسي”: يجب تسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس المصري موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط”.

وأوضح راضي أن الرئيس ترامب أكد من جانبه أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • عندما يتكلم الكبار يتوارى الصغار الخونة والامعات السراق وباشاغا وباقى الخونة والعملاء للاشرار فى تركيا وقطر دعم الجيش الوطنى الليبى واجب على كل الدول الشقيقة والصديقة لحماية الشعب الليبى وسيادة اراضيه ودحر المليشيات الاراهابية المدعومة من تحالف الشر والارهاب التركى والقطرى دعما لاسرائيل والقوى الاستعمارية الطامعة فى ثروات الليبيبن بينما الدعم المصرى للجيش الوطنى دعما للامن القومى المصرى ورفض تواجد مليشيات ارهابية تهدد امن مصر وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى امن ليبيا من امر مصر ولهذا فاى اعتداء تركى سيواجه بقوة رادعة كما نرى الان مع سيادة كاملة للطيران والدفاع الجوى للجيش الوطنى وغدا سيادة بحرية وبرية كاملة تثلج صدور الشعب الليبى الداعم لجيشه بالغالى والنفيس فمهر طرابلس عروس البحر غالى جدا لتصبح حرة

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    • جيب السيسي ويجب معاه حتى ترمب ولا يمكن ان ترجع لكم غريان لأن عزيمة الرجال ليست بالإعلانات من القاهره أو الهروب ساحة الحرب الى بنغازي

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