إجراء امتحانات شفوية لطلبة السنة الرابعة بقسم الأشعة بكلية الطب بنغازي

بنغازي-العنوان

يجري 430 طالبًا بالسنة الرابعة في قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بكلية الطب بجامعة بنغازي الامتحان الشفوي بمركز بنغازي الطبي، وذلك بعد أن أكملوا إجراء الامتحان التحريري.

وقال رئيس قسم الأشعة وأستاذ أشعة تصوير طبي، الدكتور جبريل الهويدي، إن الأمور منظمة وفق ترتيب تم إعداده بتعاون جميع الأساتذة والمعيدين.

وأضاف الهويدي، قمنا بتوزيع الطلبة على أربع لجان والانتهاء من الامتحانات في خلال ثلاث أيام متواصلة، مشيرًا إلى أن الغياب قليل لبعض الظروف الاجتماعية لبعض الطلبة.

وأشاد الهويدي، بدور وجهود الأساتذة والمعيدين على تعاونهم، إضافة إلى توفير الإمكانيات والتجهيزات من قبل رئيسة قسم الأشعة بمركز بنغازي الطبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية