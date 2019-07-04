الدولية للهجرة: معاناة المهاجرين في ليبيا أصبحت لا تطاق

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تردي أوضاع المهاجرين في ليبيا واصفة إياها بأنها أصبحت لا تطاق. وقالت المنظمة في بيان لها أن الغارة الجوية التي استهدفت مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء أدت لمقتل 44 مهاجرًا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بعضهم مسجلين في برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الإنسانية الطوعية، وكان من المقرر أن يعود العديد منهم إلى ديارهم في الأيام المقبلة.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي “لقد فقدت أرواح بريئة في الهجوم الذي وقع ليلة الثلاثاء، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية من جميع الأطراف” مضيفا “لقد أصبحت معاناة المهاجرين في ليبيا لا تطاق ويجب أن يكون واضحًا للجميع أن ليبيا ليست ميناءً آمناً وأن الآلاف من الأرواح لا تزال في خطر وشيك “.

وأضافت المنظمة أنه عقب الهجوم مباشرة، وصل أطباء وممرضات المنظمة الدولية للهجرة إلى مركز الاحتجاز برفقة سيارات الإسعاف وقدم أطباء المنظمة المساعدة للأشخاص الموجودين في مكان الحادث كما قاموا بإحالة المصابين بإصابات خطيرة ، وبعضهم يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة، إلى العيادات ويواصلون متابعة حالاتهم اليوم كما تمكنت الفرق من تحديد موقع مجموعة من المهاجرين المصابين الذين غادروا تاجوراء بعد الهجوم في الحي المحيط ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج مشددة على وجود ما يقرب من 250 مهاجراً، كثير منهم من النساء والأطفال، في مركز الاحتجاز.

وجددت المنظمة الدعوة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي مذكرة جميع الأطراف بأن المدنيين ليسوا هدفًا مضيفا أنه في حين يزداد الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس سوءًا بالنسبة لجميع المدنيين، إلا أن حوالي 3300 مهاجر ما زالوا محتجزين في مراكز مماثلة يعتبرون في خطر.

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