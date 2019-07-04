وصول أول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى مخازن الإمداد الطبي ببني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، أمس الأربعاء، تسلمها للشحنة الأولى من التطعيمات الخاصة بالأطفال، بمخازن جهاز الإمداد الطبي في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تتكون من التطعيمات الروتينية للأطفال (الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لالتهاب السحايا)، إضافة إلى طُعم الانفلونزا المخصص للحجاج.

وأكد أبوالنيران أن المراكز الصحية في بلدية بني وليد تعاني نقصًا كبيرًا في التطعيمات خاصة مع ازدياد عدد الأسر النازحة إلى المدينة من مناطق الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن مسؤول الرعاية الصحية في بني وليد، جمعة الزيادى نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال، محذرًا من كارثة صحية نتيجة نفاد تلك التطعيمات، وأبدى تخوفه من انتشار بعض الأمراض التي يتعرض لها الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات الوقائية.

وناشد الزيادى عبر «بوابة الوسط» حينها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمعدية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بتحمِّـل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الأطفال، مطالبًا منه توفير التطعيمات وبشكل عاجل جدًا.

ودعا مسؤول الرعاية الصحية في بني وليد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية إلى سرعة التدخل بشكل عاجل، موضحًا أن الأمر بات يهدد بكارثة صحية لعدد كبير من الأطفال في مدينة بني وليد.

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