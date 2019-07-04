تدريبات استعراضية لمنتسبي فرع الإدارة العامة للدعم المركزي

أقيمت اليوم الخميس بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تدريبات استعراضية لمنتسبي فرع الإدارة من مختلف الوحدات الأمنية “وحدة مكافحة الإرهاب، ووحدة مكافحة الشغب، ووحدة الدوريات والتمركزات الأمنية” بإشراف مباشر من رئيس الفرع محمد فتح الله.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تخلل الاستعراض عرض لمهارات الاقتحام والمداهمات وفض عمليات الشغب والمهارات القتالية لمختلف الوحدات الأمنية التابعة للفرع.

وشدد رئيس الفرع خلال هذا الاستعراض على جميع منتسبي فرع الإدارة بالالتزام بالضبط والربط ورفع أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني في العمل الرسمي وحسن معاملة المواطنين لإظهار المظهر الحسن لرجال الأمن والشرطة.

وفي نهاية الاستعراض باشرت جميع الوحدات الأمنية مهامها الرسمية بالانتشار بمنطقة تاجوراء وفق الخطة الأمنية الصادرة عن فرع الإدارة لحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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