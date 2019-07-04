السرقات تزيد “أوجاع الكهرباء”

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة مجهولة قامت ليلة الأربعاء بسرقة الكوابل المغذية للمحطة الشمالية بمدينة سبها 66 كيلو فولت، وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي على جزء من الحي السكني بمنطقة المهدية .

وأضافت الشركة في بيان، الخميس، أن المحطة شهدت أعمال سرقة وتخريب بشكل متكرر في ظل غياب الأجهزة الأمنية.

وأكدت أن مثل هذه السرقات تعتبر مخالفة قانونية وتشكل خطراً على حياة الناس، وأن مرتكبيها سيتحملون التبعات القضائية والأمنية .

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه السرقات لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على حقوق الآخرين، مطالبة الجهات ذات العلاقة بمنع مثل هذه الأفعال.

وأشارت إلى أن حجم السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء فادح وكبير وأصبحت ظاهرة تؤرق الشركة وتشكل أكبر عائقاً أمام تحسين مستوى أداء الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية