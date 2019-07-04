معلنة تفاصيله .. الرئاسة المصرية : إتصال السيسي وترامب تركز على الوضع في ليبيا

ليبيا – أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقاً لما أعلنته الرئاسة المصرية عبر وكالة الأنباء الرسمية ( الشرق الأوسط ) .

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي نشر الإيجاز الصحافي للمكالمة عبر صفحة المتحدث الرسمية على فيسبوك، بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس المصري موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

وأوضح راضي، أن الرئيس ترامب أكد من جانبه أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين .

وتم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني”.

وأضاف بسام راضي، أن الاتصال تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتضمن الاتصال تقديم الرئيس المصري التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق في الرابع من يوليو.

وفي 10 أبريل الماضي أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يعمل مع مصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا والتقدم الذي يحرز في الحلف الإستراتيجي الشرق اوسطي وفقاُ لما أعلنه عبر موقعه الرسمي عبر لقاء مغلق جمع ترامب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقل البيت الأبيض في إيجاز صحفي عن ترامب بأن إدارته تعمل مع مصر لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلتها في تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني ​​وجهود أمنية أوسع .

مؤتمر صحفي مفتوح بعد إستقبال ترامب للسيسي :

وقال ترامب :” إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس السيسي ، صديقي ، إنه صديق عظيم ، وهناك أشياء خاصة جدا تحدث بيننا ، علاقتنا لم تكن أبداً أقوى كما هو الآن ، ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة ، بما في ذلك العسكرية والتجارية ” للإطلاع على التصريح من موقع البيت الأبيض إضغط هنا.

وخلال مؤتمر صحفي مفتوح أشاد ترامب بجهود السيسي لمحاربة الإرهاب في مصر وقال إن العلاقات الأمريكية المصرية لم تكن أفضل من أي وقت مضى فيما رد السيسي بكلمات قوية مماثلة حول الشراكة وقيادة ترامب.

ومن جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض بأن الرئيسين سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا المجاورة والتهديد الذي يمثله الإخوان المسلمون وقضايا المياه والحرية الدينية المتعلقة بأوضاع المسيحيين المصريين . للإطلاع على الخبر من موقع ABC إضغط هنا وهو الأمر ذاته الذي أكده أيضاً حول الإجتماع إيجاز من المكتب الصحفي الرسمي الخاص بالبيت الأبيض إضغط هنا للإطلاع من موقع المكتب .

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية ” شينخوا ” أن ترامب أخبر المراسلين أنه سيناقش مع نظيره المصري القضايا العسكرية والتجارية.من جانبه ، قال السيسي إنه يأمل في التحدث مع ترامب حول “تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاستراتيجية الثنائية وأكدت الوكالة تلقيها بياناً من البيت الأبيض تطرق لمناقشة الرئيسين للأوضاع في لييبا والتهديد الذي تشكله جماعة الإخوان المسلمين . للإطلاع على الخبر من وكالة الأنباء الصينية إضغط هنا

ومن جهته قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى الأوضاع الليبية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد موقف مصر الثابت بشأن توحيد المؤسسات الليبية.

ونقل راضي عن السيسي خلال مداخلة هاتفية من واشنطن وتابعتها المرصد عبر شاشة صدى البلد قوله أن انتشار المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية من شأنه تقويض أي فرصة للحلول السياسية في ليبيا وتابع: ” الرئيس أكد أنه لابد من محاربة تلك التنظيمات والمليشيات من أجل فرض الأمن السيطرة وإجراء الانتخابات فهذه المليشيات تجد في الفوضى بيئة خصبة لأنشطتها وترى في الأمن والنظام شيء ضد مصالحها”.

تصريح المتحدث بإسم الرئاسة المصرية :

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس السيسي حقق تقدمًا كبيرًا في محاربة الإرهاب في مصر. وأضاف “ترامب” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن “الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل للعاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الإثنين 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة)، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المرصد – متابعات

الترجمة : المرصد – خاص

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