مساع لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

انعقد في طرابلس اجتماع موسع بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، خصص لمناقشة آفة سوسة النخيل الحمراء، التي تعد من أخطر الآفات التي تهاجم شجر النخيل في العديد من الدول.

وناقش الاجتماع مخاطر هذه الآفة وإمكانية توفير طرق لمكافحتها، وإقامة الدورات التدريبية لفرق العمل، والتعاون مع مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وضرورة التواصل المستمر بين فرق العمل، وتفعيل دور الإعلام الزراعي لنشر التوعية حول هذه الآفة.

وترأس الاجتماع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المكلف، بمشاركة الوكيل المساعد للوزارة وفريق العمل ببلدية الجفرة، ولجنة متابعة سوسة النخيل بالوزارة، والمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، وهيئة الزيتون والنخيل، وإدارة الإرشاد والإعلام الزراعي.

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