تعليم الوفاق تدعو الملحقيات الأكاديمية بالخارج إلى عدم صرف علاوة المبيت

دعا وزير التعليم عثمان عبد الجليل الملحقيات الأكاديمية بالخارج إلى عدم صرف علاوة المبيت للحفاظ على المال العام. وشدد عبد الجليل في خطاب له وجهه لمدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين على أهمية التعميم والتنبيه على كافة الملحقيات الأكاديمية بالخارج بضرورة التقيد بأحكام منشور وزارة المالية وعدم صرف علاوة المبيت من قبل الملحقيات وذلك في إطار الحفاظ على المال العام والالتزام بتنفيذ القوانين الصادرة في هذا الشأن.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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