كشف المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الموالية لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة نوع L39 كانت تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة طرابلس.

وكان الجيش قد أعلن عن إسقاط طائرة انطلقت من مصراتة لقصف مواقع عسكرية في ترهونة نتج عن ذلك مقتل طاقهما.

The post عملية بركان الغضب: فقدان الاتصال بطائرة أثناء قيامها بمهمة قتالية بجنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية