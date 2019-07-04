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الوفاق تكشف حقيقة قيام الحراس بإطلاق النار على المهاجرين بتاجوراء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء حول قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة مركز المهاجرين بتاجوراء بإطلاق النار على المهاجرين بعد القصف الذي تعرض له مركز للمهاجرين بتاجوراء.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة مؤكدة أن آثار قصف الطيران لازالت موجودة ودعت الوزارة كافة الوكالات الإخبارية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لزيارة مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء لمعاينة المكان الذي تعرض للقصف الجوي وزيارة جرحى المهاجرين بالمستشفيات لإظهار الصورة الحقيقية.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • حكومة الوفاق الحكومة الغير شرعية التي تدعي الشرعية ، لا تدري مالذي يحدث حولها ، المليشيات لا تراجع حكومة الوفاق وطريقتهم هي التعاون فقط على الجيش ولكن هم مختلفين تماما ويتوعد كل واحد منهم الآخر ، حكومة الوفاق تعرف من الذي دمر المأوى ومع ذلك تدعي طلب التحقيق وتقصي الحقائق

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