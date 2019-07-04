الوفاق تكشف حقيقة قيام الحراس بإطلاق النار على المهاجرين بتاجوراء

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء حول قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة مركز المهاجرين بتاجوراء بإطلاق النار على المهاجرين بعد القصف الذي تعرض له مركز للمهاجرين بتاجوراء.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة مؤكدة أن آثار قصف الطيران لازالت موجودة ودعت الوزارة كافة الوكالات الإخبارية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لزيارة مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء لمعاينة المكان الذي تعرض للقصف الجوي وزيارة جرحى المهاجرين بالمستشفيات لإظهار الصورة الحقيقية.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

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