إلقاء القبض على إرهابيّ في سرت وحجز مواد متفجرة

أخبار ليبيا24

مهما تميّز الدواعش بالحنكة والذكاء، ومهما اعتقدوا أنّهم سيفلتون من قبضة الدّولة اللّيبيّة والسلطات الساهرة على حماية البلاد والمواطنين، فإنّ ذلك لن يمنع وقوع العناصر الإرهابيين في الخطأ وبالتالي تحمّل عواقب أعمالهم الإجراميّة والدامية الّتي لا تهدف إلّا إلى تدمير النّفوس وتحطيم الآمال وزرع الخوف ونشر الفوضى.

لقد تقلّصت قوّة داعش تقلّصًا ملحوظًا، إذ بتنا نسمع يوميًّا عن إنجازات الأجهزة اللّيبيّة وانتصاراتها ضدّ هذا التّنظيم الهمجيّ المتشدّد.

ففي سرت، أعلن مصدر أمنيّ ليبي أن قوّة عسكريّة ليبيّة ألقت القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، في منزل أسرته شمال البلاد، مؤكّدًا أنّ القوّة العسكريّة حاصرت منزل أسرة الإرهابيّ، واقتحمته، وألقت القبض عليه، حيث جرى نقله إلى المنطقة الغربيّة للمدينة.

وأضاف المصدر أن هذا الإرهابيّ الموقوف كان مسؤولًا عمّا تسمى “إذاعة التوحيد” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة “سرت” ، وذلك خلال فترة تواجده في المدينة، كما كان مسؤولًا ومشرفًا على دورات التدريب والتحضير والتخطيط للعمليّات الإرهابيّة الّتي تستهدف مختلف المواقع الأمنيّة الحساسّة والمهمّة في البلاد.

وأوضح بلاغ صادر عن مصدرٍ أمنيّ ليبيّ موثوق أنّ هذه العمليّة أسفرت عن حجز مواد كيميائيّة وسوائل مشبوهة ومعدّات تستخدم في تحضير وصناعة مواد متفجرة، إضافة إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنظار ومبالغ ماليّة بعملات مختلفة ودراجات ناريّة كان الموقوف يستخدمها في تنفيذ العمليّات الإرهابيّة الجماعيّة إذ كانت تسهّل دخوله على المجمّعات السكنيّة الّتي يكتظ فيها السّكّان والمارة والسياح.

وأضاف البلاغ أنّه تمّ وضع هذا الإرهابيّ تحت الرقابة النظريّة وجرى التّحقيق معه تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، وساهمت الأبحاث الأوليّة في كشف هويّة أعضاء الخليّة الإرهابيّة الّتي كان يتزعّمها والّتي ضمّت أربع إرهابيين قام زعيم الخليّة باستقطابهم وتدريبهم.

وبيّنت التحقيقات أنّ الإرهابي نسج علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط في الخارج بهدف التخطيط والإعداد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في ليبيا باستعمال عبوات ناسفة، وذلك تماشيًا مع الأجندة التخريبية لـداعش.

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