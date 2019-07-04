داخلية الوفاق تبحث مع الأمم المتحدة نقل المهاجرين من مركز تاجوراء

أجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الخميس مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا “ماريا ريبيرو” والوفد المرافق لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بطرابلس مناقشة آخر المستجدات قصف الطيران الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء كما تم خلال الاجتماع التطرق لأوضاع المهاجرين داخل المستشفيات والمصحات بطرابلس وتلقيهم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وجرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة نقل باقي المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء والبالغ عددهم 300 مهاجر إلى أماكن أمنة.

والتقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، ريبيرو مؤكدا “أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين، ولكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات إف 16 خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق، ولهذا تدرس حكومة الوفاق حالياً إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم”.

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