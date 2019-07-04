الوفاق تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بعد قصف مركز للمهاجرين

طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه قصف مركز للمهاجرين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس والذي خلف العشرات من قتلي والجرحى من مختلف الجنسيات.

وأكد الشيباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة طرابلس أن هذه الجريمة ليست الأولى فقد سبقها استهداف مركز إيواء للمهاجرين بمنطقة قصر بن غشير مؤكداً بأن وزارة الداخلية ستقوم بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والتي تعتبر جرائم بحق الإنسانية مطالباً بملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال محلياً وإقليميا ودولياً.

وأكد وكيل الوزارة أن الجرحى من المهاجرين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

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