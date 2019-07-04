سلع تموينية للجمعيات الاستهلاكية ببلدية الكفرة‎

اجتمع وفدا عن بلدية الكفرة ممثلا في رئيس المجلس التسييري عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله ورئيس مجلس الحكماء محمد بوحليقة بمدينة البيضاء مع مساعد مدير صندوق موازنة الاسعار بالمنطقة الشرقية .وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المباشرة في شحن السلع التموينية الخاصة بالجمعيات حصة شهرين ببلدية الكفرة بالاضافة الى 6800 كيس دقيق للمخابز شهريا .وقالت مصادر بصندوق موازنة الاسعار ان حصة الفرد من السلع التموينية الرئيسة خلال شهرين هي علبتين زيت ومثلها طمام وستة كيلوجرامات سكر ومثله الارز واربعة كيلوجرامات من الدقيق .
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