الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده المساعدة في ترحيل المهاجرين العالقين من ليبيا

وجه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديمتريس أفراموبولوس، الخميس، رسالة لوزراء الخارجية والداخلية والعدل الأوروبيين والمنظمة العالمية للهجرة بشأن وضع المهاجرين العالقين في ليبيا.

وقال أفراموبولوس، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه «طلب تحركات عاجلة وكذلك استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا».

وقال المسؤول الأوروبي في إشارة إلى استهداف مخيم لإيواء المهاجرين في تاجوراء شرق طرابلس إن «الشجب والإدانة لا يكفيان».

ويواجه الاتحاد الأوروبي، ضغوطًا سياسية ومن منظمات الدفاع عن اللاجئين وهيئات حقوق الإنسان لتغيير منهج سلوكه الرافض بشكل تام التعامل مع تدفقات الهجرة القادمة من وسط المتوسط والتي تتسبب في مآسٍ إنسانية متكررة.

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