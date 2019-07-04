إيطاليا وروسيا يبحثان تداعيات الأوضاع الأمنية في ليبيا

بحث الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت وكالة “آكي” أن قصر الرئاسة الإيطالية قال في بيان له إن “المخاوف تعود في المقام الأول ..إلى عودة ظهور الإرهاب، الذي تم هزمه في سورياً أصلاً” مضيفا أنه “من الجانب الإيطالي، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، سواء بالنسبة لبلدنا (إيطاليا) أو لأوروبا بشكل عام”، فضلا عن “الحاجة إلى تجاوز الجمود الحالي، وبالتالي إعادة إطلاق عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامه”.

وأردف البيان: أما من الجانب الروسي، فقد “تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق حل سياسي، بسبب تباين مواقف البلدان المجاورة”، وذلك “على الرغم من أن بوتين أكد بالطبع على التهديد الذي تشكله الأزمة الليبية من حيث خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

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