من بنغازي.. ويليامز: البعثة الأممية تبذل جهودا لإحياء العملية السياسية في ليبيا

وصلت نائبة الممثل الخاص للمبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز إلى مدينة بنغازي. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المسؤولة الأممية استقبلت اليوم الخميس عقب وصولها على رأس وفد من البعثة لمدينة بنغازي عدد امن الناشطين السياسيين بالمدينة واستمعت لرؤاهم حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين. وأكدت أن البعثة تبذل جهود حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

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