تعرف على طاقم الطائرة التي أسقطتها دفاعات القوات المسلحة جنوب ترهونة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن الطيار ( محمد البرقلي ) من مدينة مصراتة والطيار ( عبدالسلام ساسي ) من مدينة جادو قتلوا بعد إسقاط طائراتهم طراز L39 أثناء مهامهم القتالية.

وأوضح المصدر أن الطائرة أقلعت من قاعدة الكلية الجوية مصراتة وتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية في جنوب مدينة ترهونة مساء الخميس.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أكدت أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق ومقتل طاقمها.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحاول الإغارة على ترهونة بعد انطلاقها من الثانوية الجوية في مصراتة.

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