الإعلام الحربي: اسقاط طائرة كانت تحاول الإغارة على ترهونة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق كانت تحاول الإغارة على ترهونة ومقتل طاقمها. وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الطائرة انطلقت من الثانوية الجوية بمصراتة.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات من حكومة الوفاق وعلى رأسها مسلحين من مدينة مصراتة استهدفت عددا من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح “شيل السايح” يوم أمس الاربعاء مخلفة عددا من القتلى والجرحى موضحة أن ذلك جرى باستخدام طائرات تركية وقطرية معتبرة أن الاستهداف يعد انتهاك صارخ لحقوقهم واستمرار لمسلسل الانتهاكات.

ويخوض الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 739 شخص، وجرح 4407 شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

