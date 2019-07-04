في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة حبيب

يسلط العدد 189 من جريدة الوسط الذي يصدر الخميس الضوءَ على القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس، لكن مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة على خلفية الواقعة، فشل مرة أخرى في إصدار قرار يتعامل مع الوضع في ليبيا، خاصة بشأن حرب العاصمة التي تدور منذ ثلاثة أشهر، موقعةً مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، إلى جانب ما تخلفه من دمار مادي.

وتكشف «الوسط» تفاصيل جديدة في ملف الحكم القضائي الصادر في مصر ضد الدولة الليبية بتعويض ورثة حنا حبيب كامل بمبلغ 261 مليون دولار عن أراضٍ أممتها الدولة في السبعينات، إذ اطلعت «الوسط» على رأي نيابة النقض المصرية، والأسانيد القانونية التي قدمها محامي الدولة الليبية إلى محكمة النقض المصرية، وذلك قبل أقل من شهرين من صدور حكم النقض في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الليبي، وتثير مخاوف مراقبين من تكرار هذه الدعوى القضائية.

وتنشر «الوسط» تقريرًا عن الانتخابات البلدية التي انطلقت منذ مطلع العام من خلال مجموعات طوال عام 2019 من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي دون وصاية من أية جهة أو إقصاء لأي مكون اجتماعي.

وتحاور «الوسط» المصممة الليبية ابتسام الشيخي التي تميزت كامرأة ليبية بخوضها تجربة تصميم الإكسسوار باختياراتها الألوان المبهرة، والأحجار الكريمة، وتطويعها حسب ذوقيتها لترضي جميع الأذواق.

وفي الصفحات الاقتصادية، تسلط «الوسط» الضوء على الانهيار المتسارع لسعر برميل النفط منذ عام 2014 وتذبذب إنتاج ليبيا الذي ألقي بظلاله على اقتصاد البلاد المعتمد على صادرات المحروقات حيث يبقى بحاجة إلى متوسط سعر 71.3 دولار للبرميل لتفادي عجز الموازنة العام الجاري.

كما تناقش «الوسط» التجاذبات السياسية المصاحبة لحرب العاصمة طرابلس، والتي طالت ملف الإعمار من خلال تصريحات مسؤولين من طرفي الأزمة.

وفي الثقافة والفن، تعيد «الوسط» نشر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن الفنانين الشعبيين السودانيين الذين نظموا أناشيد تماهت مع شعارات المحتجين وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتناول زيارة المغنية البريطانية جوس ستون، الأحد، لمدينة طرابلس ضمن جولتها الموسيقية، وقدمت عرضاً غنائياً بحديقة منتزه قرقارش العائلي.

أما صفحات الرياضة، فقد ركزت على قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز عن موسم 2018/ 2019، واعتبار الموسم المنقضي كأن لم يكن، ولا يمتد هذا القرار إلى إلغاء العقود القائمة التي لا تزال سارية المفعول.

وحدد قرار اتحاد الكرة رقم 30 موعد انطلاقة الدوري الليبي الممتاز الجديد 2019/ 2020 الجمعة 13 سبتمبر المقبل، ليحسم اتحاد الكرة مصير المسابقة، بعد أن شهدت حالة من الجدل، على خلفية تعثرات جمة وكبوات متعددة لم يتم وضع أي حل لها؛ نتيجة الأوضاع السياسية التي تعيشها ليبيا.

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