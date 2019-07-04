إيطاليا: سنقوم بالتنسيق مع هؤلاء لمعاقبة المتورطين في اعتداء تاجوراء

التقى وزير الخارجية الإيطالي “موافرو ميلينيزي”، اليوم الخميس النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق. وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإيطالية روما بحث اشتباكات العاصمة طرابلس وتوحيد الجهود بين ليبيا وإيطاليا وبعض الدول الأوروبية لإدانة قصف مركز المهاجرين بتاجوراء.

وأكد ميلينيزي، أن الاعتداء على مركز للمهاجرين في تاجوراء يرتقي إلى جريمة حرب ضد الإنسانية وستقوم بلاده‏ ‏بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بإدانة هذا العمل الإجرامي ومعاقبة مرتكبيه. وأشاد معيتيق بالموقف الأوروبي والدولي الداعم لحكومة الوفاق والذي يحتاج لاستمرار التنسيق بين الحكومة الإيطالية والمجلس الرئاسي.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

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