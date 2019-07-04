وليامز تصل بنغازي على رأس وفد من البعثة الأممية وتلتقي ناشطين سياسيين

وصلت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي على رأس وفد من البعثة، وعقدت اجتماعا مع عدد من الناشطين السياسيين بمكتب البعثة في المدينة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز استمعت من الناشطين السياسيين «لرؤاهم حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين. وأكدت أن البعثة تبذل جهودًا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي».

وتأتي زيارة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية إلى بنغازي بعد أسبوع من زيارة رئيس البعثة غسان سلامة إلى المدينة، والتي نوه خلالها إلى أنه ووليامز سيحرصان على تكثيف التواجد في بنغازي خلال الفترة المقبلة.

والتقى سلامة خلال زيارته الأخيرة لبنغازي والقبة كلًا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وعددًا من النواب، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية.

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